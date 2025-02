Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Roma - Paura per Zdenek Zeman. L'ex allenatore di Roma e Lazio è ricoverato nella stroke unit del Policlinico Gemelli per una ischemia cerebrale. Il 77enne, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, «è vigile e collaborante». Il tecnico avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro. Già da alcuni giorni aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva allarmato la famiglia. Al momento il quadro resta grave, anche se non sembra essere in pericolo di vita.

Zeman ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti «con pregressa comorbidita cardiologica e pregresso ictus». L'ospedale fa sapere che è stata confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante. «Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata», fa sapere l'ospedale. «L'allenatore è attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli, dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici»

Già nel dicembre 2023 Zeman era stato ricoverato per una lieve ischemia transitoria in una clinica di Pescara, da cui era stato dimesso dopo tre giorni. Tornato poco dopo in panchina, il 17 febbraio 2024 l'allenatore era stato nuovamente ricoverato e sottoposto a un intervento che lo aveva costretto a sospendere l'attività fino al termine della stagione.

Per questo motivo, il 22 dello stesso mese aveva rassegnato le dimissioni, lasciando la guida della squadra al suo vice Bucaro.