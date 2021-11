Zombie sul volo Milano-Catania VIDEO

Catania - "Un volo nella notte di Halloween è come tutti gli altri, o forse no? Quest'anno abbiamo sorpreso i nostri passeggeri italiani con una spaventosa zombie-dance a bordo di un aereo Wizz in volo da Milano a Catania e ritorno”. La compagnia low cost ungherese ha diffuso ieri sera le immagini del flash mob a sorpresa, con cui ha "spaventato" i passeggeri.