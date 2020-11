Zone rosse, arancioni e gialle: oggi si ri-decide

I 21 indicatori che regolano i semafori delle regioni saranno ritarati nel pomeriggio per decidere se, dove e come stringere o allargare gli elastici di questo semi-lockdown. Il cartellino “rosso” dovrebbe scattare per Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna: nuove misure restrittive prese d’intesa con i governatori, a cui l’esecutivo continua sostanzialmente a voler passare la palla della stretta “totale”. Se questa ci sarà, sarà comunque solo per territori e non (ancora) sull’intero territorio nazionale.

Negli ultimi giorni i nuovi contagi hanno smesso di crescere ai ritmi di inizio novembre, assestandosi tuttavia su cifre ancora molto elevate. E con la curva dei decessi, e dell’affollamento ospedaliero, che ha preso invece a salire in maniera preoccupante. La Campania, nel mirino da tempo, ha già anticipato delle nuove restrizioni: si apprenderanno anche queste nelle prossime ore ed entreranno in vigore tra sabato e domenica, anche per dare il tempo ai cittadini di “riassestarsi” nella nuova modalità.

Ad ogni modo non ci sarà un Dpcm Conte, ma l’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. “Le zone che oggi sono rosse dovranno attendere 2 settimane per beneficiare dei risultati” ha ricordato ieri il suo vice, Pierpaolo Sileri: "Laddove queste misure funzioneranno – ha sottolineato -, avranno un beneficio che si tradurrà in un passaggio dal rosso all'arancione e poi al giallo. E quindi andremo avanti con regioni che avranno bisogno di restrizioni maggiori e regioni che le hanno avute e che quindi vedranno le restrizioni alleggerite. Si chiama convivenza col virus".