Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, primo sì a Militello Val di Catania

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Prima della cerimonia in programma sabato 4 luglio al Castello Xirumi Serravalle, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno compiuto un altro importante passo verso il matrimonio, raggiungendo un piccolo borgo siciliano per completare le ultime formalità. La giornata ha riservato anche un momento speciale per Michelle Hunziker, protagonista di una sorpresa legata ai suoi ricordi d’infanzia.

Nella mattinata di venerdì la coppia si è recata a Militello, in Val di Catania, il paese che ha dato i natali a Pippo Baudo, per firmare la documentazione necessaria prima delle nozze. Aurora, che nelle ore precedenti aveva condiviso sui social gli ultimi preparativi dopo la prova dell’abito da sposa e il viaggio verso la Sicilia insieme alla madre, ha documentato anche questo momento attraverso una storia pubblicata su Instagram. Gli uffici comunali si trovano all’interno del monastero di San Benedetto, dove i futuri sposi hanno completato tutti gli adempimenti richiesti in vista del matrimonio.

Ad accompagnare Aurora e Goffredo c’erano Michelle Hunziker e la madre dello sposo. Per la conduttrice svizzera la tappa a Militello ha avuto un significato particolarmente emozionante. In più occasioni, infatti, Hunziker aveva raccontato di aver trascorso proprio in questo borgo diverse estati durante l’adolescenza, ricordando anche il suo primo fidanzatino conosciuto in Sicilia.

La visita a Militello ha riservato una sorpresa che ha reso ancora più speciale la giornata. Michelle Hunziker ha infatti ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune, un riconoscimento che celebra il profondo legame affettivo costruito negli anni con il paese. Per la conduttrice è stata quindi una doppia emozione: accompagnare la figlia verso il matrimonio e ricevere un’onorificenza in un luogo che conserva tanti ricordi personali.

Conclusi gli ultimi passaggi burocratici, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno raggiunto il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, la location scelta per ospitare il matrimonio. Qui sono attesi gli invitati che prenderanno parte alla festa pre-nozze prevista per questa sera, mentre il momento più atteso arriverà sabato 4 luglio, quando la coppia si scambierà le promesse e le fedi davanti a familiari e amici. Dopo la cerimonia, gli ospiti parteciperanno al ricevimento e ai festeggiamenti organizzati nella storica dimora siciliana, scelti per celebrare una storia d’amore che dura da molti anni e dalla quale, nel marzo 2023, è nato il loro figlio Cesare Augusto.

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