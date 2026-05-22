Condividi "Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi negli Iblei: la tenuta da sogno e il regalo di papà Eros" sui social

Lentini, Siracusa – Mancano poche settimane al fatidico sì in Sicilia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e l’impressione è che l’idea iniziale di un matrimonio minimalista sia stata definitivamente accantonata. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, le nozze della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avranno luogo in una scenografica location, davanti a un parterre stellare di vip e con celebrazioni destinate a durare un intero fine settimana. Dopo nove anni insieme, la nascita del piccolo Cesare e l’addio al nubilato in Marocco, il 4 luglio 2026 Aurora e Goffredo coroneranno la loro storia d’amore e, per l’occasione, papà Eros sta già organizzando una sorpresa speciale.

Per il gran giorno, la coppia avrebbe scelto il Castello di Xirumi Serravalle, un’antica villa cinquecentesca immersa negli agrumeti nella zona di Lentini, nel Siracusano. La cornice ideale per un matrimonio dal gusto romantico e mediterraneo, tra architetture storiche e scenografie naturali. Una residenza da sogno tra le palme, con pietra a vista e grandi soffitti, sale illuminate da giganteschi lampadari e cortili dalla vegetazione rigogliosa capaci di accogliere fino a 200 ospiti.

Stando alle anticipazioni trapelate, la festa non si limiterà a una sola giornata. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avrebbero infatti in programma tre giorni e tre notti tra cene, eventi, musica e momenti di relax all’interno della tenuta. Per garantire la massima discrezione agli invitati, gli sposi avrebbero prenotato l’intera struttura, comprese le suite della proprietà, e un imponente servizio di sicurezza per l’intero fine settimana.

A suggello di un momento tanto speciale, sembra che il papà della sposa stia progettando un vero concerto esclusivo. Il palcoscenico per l’esibizione dal vivo sarà allestito all’interno del parco del castello, proprio a ridosso della piscina. Un momento di grande impatto emotivo che non mancherà di far scendere qualche lacrima ai presenti, a partire da Michelle Hunziker, che ha già annunciato copiose lacrime di gioia.

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