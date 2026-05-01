Aurora Ramazzotti, matrimonio in Sicilia con Goffredo Cerza

La Sicilia si conferma una meta più che ambita non solo per trascorrere le vacanze, ma anche per chi desidera coronare il proprio sogno d’amore. Soprattutto tra le coppie vip. Sia con legami di origine, come per Diletta Leotta e Loris Karius, sia straniere, come Charlotte de Nassau di Lussemburgo e Mansour Shakarchi e più di recente Charles Forte e Georgie Wright. E dopo la notizia, trapelata qualche giorno fa, della scelta di Dua Lipa di pronunciare il fatidico sì a Palermo, arriva ora un nuovo annuncio: anche il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, in programma a luglio, è stato organizzato in Sicilia.

La proposta a Londra e l’invito in stile Cioè: la storia d’amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La giovane coppia, che tre anni fa ha accolto il primo figlio, Cesare, aveva annunciato la lieta notizia sui social l’1 dicembre 2024, con un post dedicato alla loro storia d’amore: “Ho detto sì nel luogo dove ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”.

A più di un anno dall’annuncio, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scelto di condividere un altro dettaglio delle sue nozze: “Vi presento: SARÀ, il nostro invito di matrimonio, nonché un giornaletto anni ‘90. Volevo un invito – ha scritto in un post su Instagram – che racchiudesse sì tutte le informazioni sui giorni dell’evento ma anche che rispecchiasse la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre nove anni: il divertimento. Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa ma anche a tutti quelli che lo riceveranno”.

Michelle Hunziker a Verissimo: “La location del matrimonio sarà in Sicilia”

A far trapelare un importante aspetto del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ovvero la location, non è stata direttamente la coppia, ma la madre della sposa, Michelle Hunziker, ospite a Verissimo.

“Aurora e Goffredo si sposeranno il 4 luglio, in Sicilia. Saranno tre giorni di matrimonio. Una volta che facciamo una festa, la facciamo bene”, ha rivelato la showgirl e conduttrice televisiva italo-svizzera. “Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne ora mi viene da piangere. Ho fatto mettere una postazione make-up ritocco solo per me. Auri ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole emozionarci, però sappiamo che tutti i suoi fratelli avranno un ruolo”.

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