Auto cappotta in contrada Pizzillo a Ragusa, è l’ennesimo incidente fotocopia

Ragusa – L’ennesimo incidente fotocopia in contrada Pozzillo, a Ragusa. A rimanere ferito è stato un uomo di 60 anni che, mentre era alla guida della sua Renault, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. o nei momenti precedenti allo schianto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

La strada in queestione, che collega Ragusa a Playa Grande, Donnalucata e Scicli, è spesso stata teatro di incidenti simili, dovuti all’alta velocità e alle viziosità della sede stradale.

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