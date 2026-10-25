Cronaca
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25/10/2026 14:38

Auto cappotta sulla Ragusa-mare, all’uscita di Ragusa, un ferito

Il ferito è ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II:

di Redazione

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Ragusa – Un’auto è capovolta più volte nella mattinata di oggi, domenica 25 ottobre, sulla Ragusa-Mare, nel tratto iniziale della trafficata arteria poco dopo l’uscita da Ragusa. Il conducente è stato trasferito in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa.

L’automobilista ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è ribaltata mentre sfrecciava ad alta velocità.

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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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