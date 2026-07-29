Auto cappotta sulla Ragusa-Marina

Ragusa – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, lungo la Strada provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Una vettura bianca si è ribaltata, finendo a ruote all’aria sul margine della carreggiata, in un tratto panoramico che costeggia il mare.

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre i mezzi di soccorso hanno prestato assistenza al conducente.

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