Auto con cinque giovani si schianta contro una fontana nella notte: tre morti. Tornavano da un compleanno

Le vittime sarebbero tutte e tre vicentine

Asiago – Tornavano da una festa di compleanno, ma a casa non sono mai rientrati Drammatico incidente nella notte ad Asiago: morti tre ventenni, tutti del Vicentino (due di Lusiana, uno di Creazzo), mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso.

L’auto, una Peugeut 207, con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi, nella strada che porta al parco Millepini. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani, tutti del Vicentino, sono morti sul colpo. Gli altri due, entrambi di 21 anni, sono rimasti gravemente feriti. Uno di loro è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, mentre l’altro avrebbe riportato lesioni di media entità. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata