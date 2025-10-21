Auto contro autobus, morti marito, moglie e loro vicino di casa disabile. FOTO

Reggio Calabria – È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un pullman ed un’automobile che, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrati frontalmente. Le vittime, che viaggiavano tutte sull’automobile, sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno, e il vicino di casa Domenico Massa, di 44. I coniugi sono morti sul colpo, mentre Massa, amico e vicino di casa delle vittime, è deceduto poco dopo il ricovero nell’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito con l’elisoccorso. I rilievi sul luogo dell’incidente, allo scopo di ricostruirne la dinamica, sono stati effettuati dalla polizia di Stato. Sul posto anche il personale del 118 ed i vigili del fuoco.

La commozione del sindaco

“Oggi la nostra comunità è profondamente scossa da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. In un terribile incidente hanno perso la vita, una coppia Lucia e Salvatore e uno splendido ragazzo Domenico. In momenti come questo, le parole sembrano non bastare. Ci stringiamo con affetto attorno ai loro figli e ai familiari, con l’augurio che la solidarietà e l’amore della comunità possano aiutarli ad affrontare questo dolore immenso. Volate in alto Angeli belli”, ha commentato il sindaco di Serra, Alfredo Barillari.

