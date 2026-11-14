Cronaca
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14/11/2026 17:44

Auto contro camion a Maganuco, muore una donna di 55 anni

Si tratta di una donna di origine maltese.

di Redazione

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Modica – Un incidente mortale si è verificato nella zona di Maganuco, nel territorio di Modica, dove una donna di nazionalità straniera, una maltese di 55 anni, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un camion.

 

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L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

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