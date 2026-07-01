Auto contro moto sulla Modica-Pozzallo, grave un 30enne pozzallese. Pirati della strada fuggono a piedi

Pozzallo – Grave incidente stradale alle 23:30 del 1 luglio all’altezza del cimitero di Pozzallo lungo la Modica-Pozzallo nei pressi del bivio per Ispica.

Una Bmw nera sportiva al cui interno viaggiavano quattro stranieri ha tagliato la strada a un 30enne pozzallese, A.C., che a bordo di una moto di grossa cilindrata saliva dalla città marinara in direzione Modica.

Il giovane è rovinato sotto l’auto, mentre i quattro a bordo della Bmw hanno preso un borsone nel cofano posteriore e si sono dileguati nelle campagne circostanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 di Ispica e un’ambulanza medicalizzata da Rosolini che ha trasferito il giovane centauro al Pronto Soccorso di Modica.

Indagini per risalire all’identità dei pirati della strada.

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