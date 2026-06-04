Auto contro ragazzi a Taormina: due fermi per tentato omicidio

La lite sarebbe scoppiata tra giovani catanesi e messinesi.

Taormina – Due giovani messinesi, di 24 e 25 anni, sono stati fermati per la rissa scoppiata a Taormina davanti alla discoteca Ipanema e diventata un caso dopo la divulgazione da parte del sindaco Cateno De Luca di un video che riprendeva un’auto puntare un gruppo di ragazzi a tutta velocità prima di sterzare in extremis.

Visionati il materiale diffuso sui social e le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona, la Procura ha disposto lo stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato ai danni di altri due ragazzi, rimasti feriti. A guidare la macchina sarebbe stato il 24enne. La lite, secondo quanto emerso dalle indagini, è scoppiata per futili motivi tra un gruppo di giovani residenti in provincia di Catania e alcuni messinesi.

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