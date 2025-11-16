Auto contro scooter sulla Scicli-Modica, a scontrarsi due ottantenni

Scicli – All’altezza del distributore carburanti della Scicli-Modica un incidente stradale si è registrato oggi domenica alle ore 13.30. Una Suzuki Grand Vitara e uno scooter si sono scontrati frontalmente al km 3 della sp 42. L’auto viaggiava verso Scicli, mentre la moto in direzione di Modica.

Lo scontro ha provocato un ferito. A essere soccorso da un’ambulanza del 118 il conducente del mezzo a due ruote, B. B. O. di 75 anni, residente a Modica. Illeso, invece, G. B. di 81 anni, anch’egli modicano, al volante del piccolo Suv. I rilievi della Polizia locale di Scicli.

