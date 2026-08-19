Auto contro Tir a Vittoria, muore una donna 40enne

Vittoria -Tragedia della strada a Vittoria: una Fiat Punto al cui interno viaggiava una famiglia, si è scontra con un Tir. Nell’impatto, avvenuto nei pressi del mercato ortofrutticolo, ha perso la vita la moglie del conducente, una donna di quarant’anni.

La famiglia era partita di buon mattino da contrada Alcerito, dove risiede nel periodo estivo, per raggiungere gli uffici comunali di Vittoria per il rinnovo di un documento d’identità.

Nei pressi della zona mercatale lo scontro violentissimo tra l’autovettura a bordo della quale viaggiava la famiglia e un Tir. Il mezzo pesante stava uscendo da un magazzino adibito alla lavorazione e al condizionamento dell’ortofrutta quando è avvenuto l’impatto.

Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Sul posto l’elisoccorso ma ogni tentativo di salvare la signora si è rivelato vano: la quarantenne è giunta priva di vita all’ospedale di Vittoria, rendendo vano l’intervento dell’eliambulanza.

Su disposizione del magistrato di turno i due mezzi sono stati sequestrati.

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