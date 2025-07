Auto contro uno scooter, è morto un uomo di 51 anni, Maurizio La Monica. Gravissima la figlia

L'incidente in via dei Cipressi, da ricostruire la dinamica

Palermo – Incidente mortale a Palermo in via Cipressi. Nello scontro tra una Fiat Punto e uno scooter è morto un uomo di 51 anni Maurizio La Monica che era alla guida del mezzo a due ruote. Con lui a bordo c’era anche la figlia di 20 anni, trasportata in gravi condizioni all’ospedale Civico in codice rosso. Per il padre della ragazza non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale. L’automobilista dell’auto coinvolta è rimasto illeso.

© Riproduzione riservata