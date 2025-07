Condividi "Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in uno scontro frontale" sui social

Novara – È di quattro morti e una ferita grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. A comunicarlo è il servizio di emergenza 118, intervenuto sul posto insieme all’elisoccorso, alla Polizia Stradale, ai vigili del fuoco e agli altri mezzi di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una delle due auto coinvolte, un uomo di 70 anni, si sarebbe immesso in autostrada dal casello di Marcallo Mesero procedendo contromano. Convinto di trovarsi nella prima corsia, ha in realtà imboccato quella di sorpasso, percorrendola nel senso opposto fino a scontrarsi frontalmente con un altro veicolo, all’altezza del chilometro 102.

A bordo dell’auto colpita viaggiavano quattro persone: tre di loro sono morte sul colpo, così come il settantenne. La quarta passeggera, una ragazza, è stata intubata e trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono giudicate gravissime.

Un uomo residente a Cerano, in provincia di Novara, nato nel 1943 a Magenta, l’automobilista che a bordo della sua Peugeot 207 ha imboccato contromano l’autostrada Torino-Milano allo svincolo di Marcallo Mesero, provocando il drammatico incidente che ha provocato la morte di 4 persone nel tratto di confine tra il Piemonte e la Lombardia. Lo stesso uomo ha perso la vita. Sull’altra vettura viaggiavano in quattro: tre uomini (uno del 1987, nato a Potenza), che hanno perso la vita nello scontro, e una donna dell’88, nata a Trento, che è la persona gravemente ferita che si trova all’ospedale di Niguarda a Milano. I quattro occupanti della seconda vettura – secondo quanto riportato da Agi – erano residenti a Novara.

© Riproduzione riservata