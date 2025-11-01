Auto e motori
Auto d’epoca a Scicli americane e non solo. Le FOTO

Che belle!

di Redazione

Scicli – Pubblichiamo le foto di Tonino Trovato relative alla tappa sciclitana di una carovana d’auto d’epoca, americane e non solo, in piazza Italia.

