Auto d’epoca, il sogno americano sbarca a Scicli

Ford Mustang, Chevrolet, Pontiac, Cadillac e la titanica Escalade

Scicli – Ford Mustang, Chevrolet, Pontiac, Cadillac e la titanica Escalade.

Auto d’epoca e non solo, tutte made in Usa hanno fatto bella mostra di se stamani in piazza Italia a Scicli nell’ambito di un giro di auto storiche promosso fra gli altri da Salvo Coppa, papà di una Kitt Supercar identica a quella del telefilm americano con David Hasselhoff.

Tanta curiosità e foto ricordo per chi ha assistito all’arrivo delle auto da film.

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