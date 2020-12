Audi RS Q8: il superSuv da 600 cavalli, cugino del Larborghini Urus

Supersuv. Quasi una cacofonia. Ma tant'è, è la definzione più adatta per l'Audi RS Q8, un 4x4 cugino di primo grado del Lamborghini Urus. L'auto che scatta da 0 a 100 in 3,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 13,7 e che può spingersi fino a 305 km/h di velocità massima (con pacchetto Dynamic Plus). L'RS Q8 è spinto da biturbo benzina V8 4 litri da 600 Cv, lo stesso che spinge le Porsche Cayenne Turbo e Turbo S E-Hybrid, oltre che il Lamborghini Urus, che di cavalli ne ha 650.

Il motore di RS Q8 unisce ai vantaggi di una sofisticata sovralimentazione con due turbo twin scroll - molto pronti nella risposta - la presenza dei sistema Mild-Hybrid 48 Volt che aiuta in basso, riduce i consumi e fa di questo supersuv un ibrido.

Se il listino Lamborghini fissa a 209.143 euro quello per Urus, mentre Audi RS Q8 è proposto a 147.200 euro, a cui si possono aggiungere (ma sono irrinunciabili) - i pacchetti Dynamic o Dynamic Plus rispettivamente a 19.000 e 20.000 euro. Raffinato il sistema di gestione delle sospensioni tramite l'Audi Drive Select con i quattro livelli oltre lo standard: 'solleva' (+50 mm); 'allroad/offroad' (+15 mm); 'auto/comfort' (0 mm che sono però circa 15 mm in meno rispetto al Q8 base) e 'dynamic' (-40 mm).

Quanto all'uso 'normale' di RS Q8, quello ad esempio che permette di restare attorno ai 130 in autostrada viaggiando con un filo di gas (1.800 giri) nel rapporto più alto. Per non correre rischi si può efficacemente ricorrere all'Adaptive Drive Assist che include le funzionalità di adaptive cruise control e di lane guidance assist e che funziona - una vera 'tentazione' - da 0a 250 km/h, gestendo con i sensori radar, la telecamera anteriore e i sensori a ultrasuoni la marcia in autostrada, compresi lo start & stop e l'adattamento dell'andatura nel caso delle strettoie e dei cantieri.

E in autostrada si valuta in tutta la sua funzionalità il 'veleggio' che fra i 55 e 160 km/h che fa avanzare l'auto a motore spento per un massimo di 40 secondi. Inoltre, quando il V8 non è sotto carico, il sistema di disattivazione di quattro degli otto cilindri trasforma il propulsore di RS Q8 in un V4, con evidenti vantaggi per i consumi. Inoltre, quando il V8 non è sotto carico, il sistema di disattivazione di quattro degli otto cilindri trasforma il propulsore di RS Q8 in un V4, con evidenti vantaggi per i consumi.

Utilizzando nel traffico Audi RS Q8 si apprezza anche il sofisticato sistema Audi Virtual Cockpit, in cui la strumentazione è sostituita da un grande display dove possono essere visualizzate anche le mappe (opzione molto comoda per non distogliere lo sguardo dalla strada durante la guida) o ulteriori menù esclusivi RS, come l'erogazione della potenza e della coppia o la pressione di sovralimentazione. Due altri display tattili, quello grande centrale e quello con i comandi virtuali più in basso, sostituiscono i pulsanti e le rotelle con le icone e permettono di controllare tutta la vettura, compresi clima e regolazioni dei sedili.

La RS Q8 è un salotto buono in cui conversare a velocità, avvolti dalle sedute sportive con finiture centrali il rilievo e tanto di logo RS, riportato anche sul volante tagliato in basso e con corona in Alcantara come sulle auto da corsa. La strumentazione digitale poi è uno spettacolo, e cambia in base alle modalità di guida, mentre i due schermi centrali offrono un colpo d’occhio decisamente hi-tech all’altezza delle aspettative. In questo tripudio di benessere, non solo percepito, come si dice in gergo, l’accessibilità porta ad avere qualche accortezza perché si sfiora il tetto con la testa mentre si sale a bordo...