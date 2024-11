Auto, la produzione italiana si è dimezzata: -50%

Le auto tedesche, e non solo, sono bellissime e funzionali grazie alla nostra filiera made in Italy. Che però resta un fornitore.

A settembre 2024, secondo i dati Istat, la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme registra un calo del 30% rispetto a settembre 2023, mentre nei primi nove mesi del 2024 diminuisce del 19,6%. Secondo le stime preliminari di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), la produzione domestica delle sole autovetture a settembre 2024 ammonta a circa 25 mila unità, in calo del 50,5% rispetto a settembre 2023. Nel cumulato dei nove mesi, invece, sono state prodotte 256mila autovetture, in diminuzione del 38,3% su gennaio-settembre 2023.

A settembre 2024, secondo i dati Istat, la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme registra un calo del 30% rispetto a settembre 2023, mentre nei primi nove mesi del 2024 diminuisce del 19,6%. Secondo le stime preliminari di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), la produzione domestica delle sole autovetture a settembre 2024 ammonta a circa 25 mila unità, in calo del 50,5% rispetto a settembre 2023. Nel cumulato dei nove mesi, invece, sono state prodotte 256mila autovetture, in diminuzione del 38,3% su gennaio-settembre 2023.