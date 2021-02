Auto, le offerte e le promozioni febbraio 2021

Le promozioni auto febbraio 2021 prevedono offerte che spaziano dalle iniziative senza anticipo o con mini rate mensili. Vediamo i modelli e le offerte principali. In rigoroso ordine alfabetico.

Alfa Romeo Stelvio

L'Alfa Romeo Stelvio è proposto con promozioni interessanti fino al 28 febbraio 2021. Sulle vetture in pronta consegna, grazie al contributo Alfa Romeo e dei concessionari aderenti, l'Alfa Romeo Stelvio è proposta in promozione con Leasing o finanziamento Fca Bank in formula zero anticipo, zero rate per 6 mesi e polizza Furto-incendio inclusa nella rata.

Bmw X3

Le promozioni in casa Bmw vedono la presenza della formula di leasing operativo “Bmw Why-Buy”. I base all'offerta scelta dall'acquirente propone quote mensili fisse, bollo auto, programmi di manutenzione, Rc Auto, polizze incendio-furto, eventi e cristalli, collisione e kasko. Valida per l'intera gamma, la promozione nel caso della Bmw X3 xDrive20d Business Advantage con “Why-Buy” prevede: a fronte di 50.922 euro prezzo proposto dalle concessionarie aderenti, 12.630 euro di anticipo o eventuale permuta (compreso il primo canone), 11 canoni da 230 euro al mese e possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. Con la formula “Why-Buy Evo”: importo una tantum di 9.960 euro alla stipula del contratto e 36 canoni da 320 euro al mese (45.000 km). “Why-Buy Evo Silver”: 447 euro al mese per 36 mesi e 45.000 chilometri.

Citroen C4 elettrica

La promozione di febbraio dedicata alla Citroen C4 elettrica si traduce in un prezzo promozionale, fino al 28 febbraio 2021, di 25.650 euro anziché 36.150 con finanziamento “Simply with You”, che prevede 4.300 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e rata finale (Valore futuro garantito) di 18.137 euro. E' disponibile anche il noleggio Free2Move Lease con canoni mensili da 269 euro per 36 mesi e 45.000 km.

DS3 Crossback

Il suv premium compatto francese, fino al 28 febbraio, è proposto con finanziamento StyleDrive. La Ds3 è offerta al prezzo promozionale di 20.500 euro anziché 26.000 euro (esempio riferito alla versione PureTech 100 So Chic con cambio manuale), 5.475 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro e 12.230,74 euro di rata finale corrispondente al valore futuro garantito. Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine Free2Move Lease: primo canone da 4.559 euro (iva compresa), 35 rate da 300 euro per una percorrenza massima di 45.000 chilometri dopo tre anni.

Fiat Panda

Fino al 28 febbraio la Panda Hybrid è offerta in promozione a 11.400 euro anziché 13.900 euro, e grazie all'incentivo statale statale scende a 9.900 euro oppure 8.400 euro con il finanziamento contributo prezzo Be-Hybrid di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, finanziamento di 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 153 euro al mese. Per la Fiat Panda Sport Hybrid, stesse condizioni di finanziamento ma con prezzo-offerta di 11.200 con incentivo statale (anziché 12.700 euro o 15.500 euro di listino) che scende a 9.700 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo e 74 rate da 176 euro al mese (la prima rata a gennaio 2022). Per Fiat Panda City Life Metano, fino al 28 febbraio ed in caso di rottamazione prezzo promo 14.300 euro anziché 17.050 euro, 12.800 euro con incentivo statale oppure 11.300 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank: 500 euro di anticipo, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 204 euro al mese. La Fiat Panda Wild 4×4: in offerta a 14.400 euro anziché 17.350 euro, oppure 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022 e 74 rate da 232,50 euro al mese.

Ford Kuga

La Ford Kuga a febbraio 2021 è proposta in promozione a 21.500 euro (oppure 20.750 euro con finanziamento IdeaFord) anziché 26.800 euro con esempio riferito alla variante Kuga Connect 1.5 EcoBoost 120 CV a due ruote motrici: anticipo zero, 36 rate da 350 euro al mese e 12.596 euro di Valore futuro garantito. Non mancano altre promozioni per le versioni Kuga Connect diesel, Kuga Connect Hybrid, Kuga Titanium benzina e diesel, Kuga Titanium Hybrid, Kuga ST-Line benzina e diesel e Kuga ST-Line Hybrid.

Hyundai i30

La nuova Hyundai i30, fino al 28 febbraio è proposta Con Hyundai i-Plus e Ecobonus statale, al prezzo promozione di 21.250 euro anziché 25.950 euro, 8.820 euro di anticipo e rate da 199 euro al mese (l'offerta comprende anche tre anni di polizza Furto-incendio). Per la versione N-Line: si parte da 21.250 euro anziché 27.450 euro, 8.350 euro di anticipo e rate da 199 euro al mese con l'offerta che comprende tre anni di polizza Furto-incendio e la possibilità di tenere, sostituire o restituire la vettura dopo tre anni.

Kia Ceed

La Kia Ceed a febbraio è proposta con uno sconto fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special. Il prezzo parte da 27.150 euro anziché 37.250 euro, 11.080 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e rata finale di 13.782,50 euro. Promozione simile per la kia Kia XCeed Phev con vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special. Un esempio? prezzo a partire da 27.650 euro anziché 37.750 euro, 7.970 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e rata finale di 18.120 euro.

Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid

La Renegade 4xe Plug-in Hybrid a febbraio 2021 è proposta al prezzo promozionale di 29.490 euro anziché 38.500 euro, fino a 9.000 euro di vantaggi con gli ecoincentivi statali, 6.990 euro di anticipo, 48 rate da 169 euro al mese e 19.707,64 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua. La Jeep Renegade ibrida plug-in a noleggio: con Jeep Miles by Leasys viene offerta, a febbraio, per 48 mesi senza anticipo e con canoni mensili da 309 euro più una quota variabile calcolata in base ai km effettivamente percorsi; oppure, con la formula Noleggio Chiaro, da 299 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km e 9.500 euro di anticipo. Per Jeep Renegade (esempio riferito alla versione 1.0 T3 120 cv Longitude), da 189 euro al mese con Noleggio Chiaro per 36 mesi e 60.000 km e 9.000 euro di anticipo; lo stesso modello, con la formula Jeep Miles by Leasys, è in offerto a partire da 289 euro al mese anticipo zero e primi 1.000 km compresi.

Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, fino al 28 febbraio, è proposta in promozione 12.200 euro anziché 14.750 euro, oppure 10.700 euro con Ecobonus statale o, ancora, da 9.200 euro con finanziamento Be-Hybrid “Contributo Prezzo” di Fca Bank ed in caso di rottamazione. Esempio di riferimento: per la versione Ypsilon Silver Hybrid, 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 167 euro al mese. Per la versione Ypsilon Maryne Hybrid: 13.500 euro anziché 16.700 euro (listino), oppure 12.000 euro con Ecobonus statale, o 10.500 euro con finanziamento Be-Hybrid Contributo Prezzodi Fca Bank. Esempio: anticipo 500 euro, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 190 euro al mese.

Mazda CX-30

A febbraio 2021, la Mazda Cx-30 è proposta con una promozione fino a 4.500 euro di vantaggi con rottamazione. Esempio? Mazda CX-30 2.0 122 CV 2WD cambio manuale Executive, 4.880 euro di anticipo, 36 rate da 238,47 euro al mese e 11.330,50 di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale con percorrenza chilometrica annua: 15.000 km).

Nissan Leaf

Fino al 28 febbraio la Nissan Leaf Acenta con batteria da 40 kWh in proposta in promozione da 20.800 euro (fino a 14.500 euro di ecoincentivi con rottamazione) e in più fino a 10.000 km gratis con E-Asy Electric (soluzione di mobilità ideata da Nissan, Enel X ed Enel Energia); versione E+ Acenta 62 kWh: in promozione da 26.900 euro anziché 40.700 euro. Scegliendo il noleggio, la Nissan Leaf Acenta 40 kWh viene proposta con canoni mensili da 279 euro e 4.300 euro di anticipo.

Opel Corsa

L'Opel Corsa è proposta fino al 28 febbraio, grazie alla Super Rottamazione Opel, con sconti fino a 4.500 euro. Ad esempio per la Opel Corsa 1.2 75 cv S&S: prezzo promo 10.900 euro con Scelta Opel, 1.000 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro al mese e 8.360,74 euro di Valore futuro residuo. Opel Corsa a noleggio: fino al 28 febbraio, con Free2Move Lease canoni da 289 euro per 36 mesi e 45.000 km, oppure da 299 euro per 12 mensilità.

Peugeot 3008

La Peugeot 3008 a febbraio 2021, in proposta in promozione da 27.900 euro e 259 euro al mese (esempio riferito alla versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S in allestimento Allure Pack), oppure (Peugeot 3008 Hybrid 225 Allure Pack) da 299 euro al mese. A noleggio, con “Free2Move Lease” la versione ibrida ricaricabile 225 Hybrid Allure Pack viene proposta da 299 euro al mese (iva compresa) per 12 mesi e 20.000 km; oppure, con “Free2Move Flex&Flee”, da 744 euro al mese (iva compresa) per 36 mesi e 45.000 km anticipo zero.

Seat Leon

La gamma ibrida della Seat Leon viene proposta a febbraio con rate a partire da 159 euro al mese (esempio riferito alla versione 1.0 eTsi 110 cavalli cambio automatico Dsg) grazie agli ecoincentivi statali, con 4 anni di garanzia; oppure, con la formula “Senza pensieri” che dà la possibilità di restituire la vettura anche dopo il primo mese, con rate che partono da 259 euro anticipo zero. Versioni Fr eTsi ed Fr e-Hybrid: rate da rispettivamente 179 e 199 euro al mese e 4 anni di garanzia. Gamma diesel e benzina: l'offerta propone rate a partire da 149 euro al mese (esempio riferito alla versione 1.0 Tsi 90 cv) e 4 anni di garanzia. La gamma Seat Leon a metano: Seat Leon Tgi da 159 euro al mese, oppure Fr da 179 euro al mese, sempre con 4 anni di garanzia compresi nella promozione.