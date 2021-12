Bmw presenta i nuovi modelli elettrici a Marzamemi

Marzamemi - Quale miglior piazza di Marzamemi, luogo in cui le auto sono inaccessibili per la preservazione dell'ambiente urbano, diventato set cinematografico naturale di tanti film, per presentare la nuova gamma elettrica.

Così Bmw ha scelto la “location” di Marzamemi per la presentazione nazionale dei modelli elettrici della prestigiosa gamma di auto Premium: le nuove forme dello stile, della performance e dell’eleganza sportiva. Una manifestazione che ha richiamato l'imprendoria delle province di Siracusa e Ragusa, portando nella borgata marinara di Pachino centinaia e centinaia di visitatori. L'iniziativa è stata voluta dall'amministrazione comunale.