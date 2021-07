Bollo auto: chi è esonerato dal pagamento

Ragusa - L’esenzione dal pagamento del bollo auto, che nel 2020 ha riguardato gli invalidi, è stata estesa nel 2021 a coloro che hanno immatricolato un veicolo elettrico tra il 2019 e il 2021 e a tutti quelli che hanno acquistato o acquisteranno un’automobile ecologica (elettrica a emissioni zero, auto a gpl, ibride e a biocombustibili). Le novità introdotte da un paio di mesi avranno effetto retroattivo a partire da inizio anno, con possibilità di rimborso per chi avesse già pagato la sua quota. La Sicilia concede un'esenzione di 3 anni. Resta confermata l'esenzione per le auto d'epoca, immatricolate cioè oltre 30 anni fa, mentre la Sicilia ha abolito il beneficio per quelle ultraventennali.

Per chi possiede un mezzo ecologico, inoltre, è previsto uno sconto sulla polizza Rc auto, a discrezione della compagnia assicuratrice, la cui entità dipende anzitutto dal tipo di vettura. Proprio sul capitolo Rc auto, c'è un'altra novità per risparmiare: la polizza collettiva. Gli automobilisti possono cioè mettersi in gruppo e assicurarsi con una polizza condivisa: un'offerta rivolta soprattutto alle associazioni di categoria. L’intenzione del governo è accelerare sulle fonti d’energia alternative, rinnovando il parco macchine a combustibili fossili. In questa direzione va il recente rifinanziamento, con 350 milioni di euro, del bonus auto, prorogato per altri 6 mesi.