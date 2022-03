Bonus Auto a fine marzo: 6.000€ sull’elettrico, ma anche benzina e diesel

Incentivi auto 2022: sconti anche per quelle benzina e diesel. Il nuovo Bonus Auto e gli incentivi 2022 arrivano a fine marzo, con uno sconto fino a 6mila euro per singola automobile. Entro fine mese, il Governo decreterà un nuovo Dpcm con l’assegnazione di questo fondo. Saranno stanziati per il settore automotive 700 milioni nel 2022 e 1 miliardo di euro negli anni a seguire (fino al 2030, salvo proroghe).

In attesa dell'ufficialità del Decreto Legge, le anticipazioni e le indiscrezioni annunciano: un incentivo di 6.000€ destinato alle auto full-electric con emissioni minime (0-20 grammi di CO2 per chilometro) e con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5.

Incentivo di 4.000€ destinato alle auto full-electric con emissioni minime (0-20 grammi di CO2 per chilometro) e senza rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5.

Incentivo di 2.500€ destinato alle auto ibride con emissioni minori (21-60 grammi di CO2 per chilometro) e con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5.

Incentivo di 1.000€ destinato alle auto ibride con emissioni minori (21-60 grammi di CO2 per chilometro) e senza rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5.

Incentivo di 1.250€ destinato alle auto a combustione a basse/medie emissioni (61-135 grammi di CO2 per chilometro) e con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5.

Tuttavia è da tener conto il tetto massimo di spesa: per le full-electric e le auto a combustione ammonta ai 35mila euro (IVA esclusa), mentre per le ibride l’importo massimo sale a 45mila euro (IVA esclusa).