Bonus auto: i requisiti per gli sconti

Roma – Prolungato al 31 dicembre 2021 il bonus per l’acquisto delle auto meno inquinanti. Gli sconti variano in base alle emissioni di CO2. Per quelle completamente elettriche il bonus è pari a:

2.000 euro, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1 gennaio 2011;

1.000 euro, in mancanza di rottamazione (in entrambi i casi a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale).

Il limite di prezzo del veicolo è 50.000 euro e il contributo cumulabile col bonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi plug-in, anche questo valido sino a fine anno.

Quindi, chi compra una vettura nuovo con emissioni di CO2 pari a 0-20 g/km ha diritto in tutto a: 4.000 euro di ecobonus elettrico, 1.000 di contributo statale e 1.000 applicati dal concessionario. Con la rottamazione si arriva a 10.000 euro.

Chi ne compra una con CO2 pari a 21-60 g/km ha diritto invece a: 1.500 euro di ecobonus, 1.000 di contributo e 1.000 del concessionario. Con la rottamazione arriva a 7.500 euro.

Per le auto con emissioni più elevate, con motori tradizionali o ibride non plug-in, gli sconti sono pari a 2.500 con rottamazione e 1.500 senza (più il contributo della concessionaria).

Anche per l’ibrido ci sono le agevolazioni sul bollo, l’esenzione dal pedaggio sulle strisce blu e l’acceso libero alle Ztl previsti per le auto elettriche: di norma, occorre iscrivere l’auto nella lista apposita del Comune per usufruire gratuitamente di questi ultimi due servizi.

Per quanto riguarda infine le macchine usate, il bonus è contemplato per veicoli con una quotazione massima di 25.000 euro, a fronte della rottamazione di un’auto che abbia più di 10 anni dalla data d’immatricolazione, e di cui l'acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi. Anche in questo caso l’agevolazione è commisurata alla Co2 emessa: 2.000 euro per la fascia 0-60, 1.000 per la fascia 61-90, 750 per la fascia 91-160.