Citroën entra nella proposta del gruppo Scar

Ragusa - Una storia centenaria nella vendita di auto in Sicilia, quella del Gruppo Scar che, a inizio 2025, ha inaugurato un nuovo e importante capitolo.



Vincenzo Guastella, Direttore Generale S.C.A.R. Spa, afferma:

“Il marchio Citroën entra nel nostro showroom di Ragusa, ampliando la nostra proposta di veicoli e servizi. Un legame che ci rende orgogliosi: Citroën è un marchio mondiale che punta a rendere la mobilità accessibile a tutti, grazie al suo carattere innovativo e alle sue soluzioni tecnologicamente avanzate. Caratteristiche che si integrano pienamente tra le parole chiave che contraddistinguono il nostro modo di lavorare.

Citroën è qualcosa in più di un marchio automobilistico: è un simbolo di progresso, un brand che si è sempre distinto per la sua capacità di andare oltre gli schemi, creando soluzioni moderne e alla portata di tutti, proponendo auto dallo stile pop e dinamico, molto attraenti per il pubblico più giovane e per gli automobilisti in cerca di veicoli tecnologicamente all'avanguardia e desiderosi di un’esperienza di guida emozionale, confortevole e sicura.

Dal canto nostro, come Gruppo Scar abbiamo sempre messo al primo posto la relazione con il cliente, mantenendo elevati gli standard di servizio, puntando sulla formazione costante dello staff, investendo sulla digitalizzazione dei processi, affinando la personalizzazione delle soluzioni, con l'intenzione di anticipare i bisogni degli acquirenti: aziende, privati o professionisti con partita Iva.

Per questo siamo certi che, integrando i nostri valori storici con la filosofia Citroen, che percorre le strade del futuro con coraggio e visione, saremo in grado di presidiare il mercato siciliano dell'auto con un'offerta ancor più completa e in grado di soddisfare ogni richiesta.

"Su strada dal 1950", recita il nostro payoff: 75 anni dopo, grazie alla lungimiranza e alle scelte imprenditoriali della famiglia Schininà, il Gruppo Scar si conferma come uno dei punti di riferimento nel settore automobilistico della Sicilia orientale, riconosciuto come centro di innovazione, di competenza e di mobilità responsabile. Ecco perché siamo entusiasti di accogliere Citroën nel nostro mondo e di poter offrire ai nostri collaboratori - un team di professionisti qualificati, che sono il carburante del continuo sviluppo del Gruppo - un'ulteriore appassionante sfida per crescere, migliorare e confermarsi interlocutori affidabili sui temi attuali della mobilità moderna, sostenibile ed efficiente.”