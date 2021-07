DS 7 Crossback E-Tense, tutti pazzi per la macchina del Presidente

Ragusa - Si chiama DS 7 Crossback E-Tense, è un Suv plug-in, è il modello di punta del marchio premium Citroen, la DS appunto, ed è l’auto amata anche dal presidente francese Emmanuel Macron.

E’ l’alternativa, francese e orgogliosa, alle ammiraglie tedesche. La DS 7 è un 4x4 con tecnologia ibrida plug-in e una imbarazzante lista di accessori che nel modello in prova, concesso dalla Citroen Cappello di Ragusa, porta il prezzo dell’auto a 67 mila euro. Pochi, se lo stesso ventaglio di accessori, alcuni davvero utili quanto fantascientifici, dovesse essere richiesto ad auto di marchi storici blasonati.

Un esempio per tutti. Una telecamera fissata sul parabrezza della Ds 7 filma gli ultimi minuti di guida, e in caso di sinistro funge da scatola nera immagazzinando e trasmettendo al vostro cellulare i due minuti e 30 secondi precedenti l’urto. Felicità per gli assicuratori!

Ds7, il prisma come segno distintivo

Il prisma. E’ il segno distintivo di questa auto originale, dove abbondano pelle martellata e impunture raffinate nei sedili, fino ai ricami di perle della Haute Couture. Le luci anteriori sono dei prismi rotanti che creano un grande spettacolo ottico all’accensione della vettura. Il gruppo luci posteriore sembra un gioiello di Swarovski.

I motori

Veniamo alla cavalleria. Il Suv è un millesei benzina, lungo 4 metri e 57 centimetri, che può contare sul supporto di un motore elettrico che porta la potenza complessiva dell’auto a 300 cavalli.

La DS7 E-Tense 4x4 è alimentata infatti da un motore a benzina turbo a quattro cilindri da 1,6 litri. Un motore elettrico supporta il motore termico e la propulsione su entrambi gli assi. L’E-drive può essere utilizzato anche in autostrada, poiché si spegne solo quando arriva a 135 km/h. Da ferma, la DS7 E-Tense raggiunge facilmente i 100 km/h in 5,9 secondi, grazie al cambio automatico a 8 marce.

Per quanto riguarda i consumi, con una batteria completamente carica (capacità 13,2 kWh), abbiamo raggiunto un’autonomia di 38 chilometri.

La Ds 7 ha una guida semi-autonoma di livello 2 e l’assistente al parcheggio automatico. In caso di scanalature trasversali o di grandi buche, il conducente e i passeggeri vengono informati rapidamente sui difetti strutturali della strada.

La plancia e il ponte di comando sono futuristici, con una contraddizione. L’orologio BRM, che fa la capriola sulla plancia al momento dell’accensione, passando dalla modalità nascosta a quella visibile, in una rotazione di 180 gradi su se stesso.

A chi è consigliata la Ds7

E’ l’auto adatta per chi gli anticonformisti, che vogliono una quantità di optional e di confort che su altri marchi porterebbero l’auto a costare forse più di 100 mila euro. Ds7: elegante, francese, avanguardista. E controcorrente.