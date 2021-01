Ecco la Mustang elettrica. Prezzi e prestazioni. FOTO. VIDEO

Si chiama Ford Mustang Mach-E. Ed è la prima auto elettrica della casa americana dell'Ovale Blu. La sportiva viaggia fra i 49.900 e i 71.050 euro, incentivi esclusi. Ha come diretta concorrente la Tesla Model Y, cui la accomuna la plancia con un enorme touchscreen da 15,5” al centro della consolle. La nuova Mustang è in realtà un Suv, lungo 4 metri e 71 centimetri, largo 1,88 e alto 1,63.

A seconda delle versioni, le sue batterie promettono un'autonomia compresa fra 450 a 600 km. Nelle forme sportive, come anche nel nome, l'auto s'ispira all'iconica coupé Mustang, mentre l'interno è minimalista e dominato dal maxi schermo di 15,5", da dove si gestiscono tutti i servizi di bordo e che prende il posto della tradizionale consolle. I 472 cm di lunghezza dell'auto grarantiscono buon agio per i passeggeri, anche se l'andamento spiovente del tetto toglie un po' di ariosità a chi siede dietro. Singolare l'assenza di maniglie esterne per aprire le porte: si sbloccano tramite un'app per il telefono. Elevata la capacità di carico del baule, cui si accede da un ampio portellone. Presente un ulteriore vano di 136 litri sotto il cofano anteriore. La Ford Mustang Mach-E è disponibile nelle versioni a trazione posteriore e con un solo motore elettrico o in quelle 4x4, con due unità a corrente. In ogni caso, si tratta di vetture potenti, con 258, 286 o 337 cavalli.

Le versioni

La Mustang Mach-E sarà disponibile nella versione a trazione posteriore, con un solo motore o, per chi lo desidera, con due unità per la variante 4×4 che offre inevitabilmente prestazioni da supercar; con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e un‘autonomia di guida fino a ben 610 km.

Per quanto riguarda il comfort e le inedite tecnologie di assistenza alla guida, la casa automobilistica statunitense ha deciso di affidarsi al sistema SYNC di nuova generazione, in grado di apprendere dai comportamenti del conducente cosi da offrire informazioni utili in base alle preferenze.

La versione più equilibrata

La Ford Mustang Mach-E in versione Standard a trazione posteriore e con 258 CV costa sensibilmente meno delle altre, promette prestazioni brillanti e una buona autonomia di 450 km. Più che soddisfacente la dotazione di serie, che include sistemi di sicurezza come il monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori.