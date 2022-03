Ecco la nuova Audi A6 Avant e-Tron Concept. FOTO. VIDEO

L'Audi A6 Avant e-Tron Concept è il 'manifesto' del futuro stilistico e tecnologico della marca di Ingolstadt. Lo fa unendo il raffinato design - con proporzioni da shooting-brake e stilemi che anticipano i futuri modelli high-end dei Quattro Anelli - alla versatilità tecnica della nuova piattaforma Premium Platform Electric (Ppe) nativa elettrica che sarà la base per i prossimi step dell'innovazione produttiva del Gruppo.

Lunga 4,96 metri, larga 1,96 e alta 1,44, questa concept riprende alcuni elementi stilistici che contraddistinguono l'attuale gamma e- Tron (quali la calandra single frame chiusa e la banda luminosa che congiunge i gruppi ottici posteriori) ma in una declinazione di grande impatto visivo e soprattutto molto equilibrata, con linee tese ed eleganti e un minimo ricorso a eccessive scolpiture.

"Audi A6 Avant e-Tron Concept è molto più che un esercizio di stile - afferma Oliver Hoffmann, membro del board di Audi AG con responsabilità per lo sviluppo tecnico - in quanto costituisce un'anticipazione realistica dei futuri modelli di serie basati sulla piattaforma Ppe. Così facendo, non solo stiamo elettrificando Avant, l'interpretazione Audi del tema wagon che riscuote successi da oltre 45 anni, ma ribadiamo anche l'eccellenza tecnologica del brand grazie ad highlights quali la tensione a 800 Volt, la ricarica in corrente continua sino a 270 kW e l'autonomia sino a 700 chilometri Wltp". 'Le belle station wagon si chiamano Avant' recitava uno lo slogan pubblicitario coniato nel 1995 e questa ambizione si concretizza ora nell'abbinamento all'innovativa architettura elettrica Premium Platform Electric, una 'base' che è stata pensata per i prossimi step nell'adeguamento dell'hardware al software ma anche nell'offrire all'utente dinamismo e spiccata fruibilità quotidiana.

Disegnata in galleria del vento, Audi A6 Avant e-Tron Concept vanta un Cx di 0,24 con dimensioni analoghe alle attuali Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback, egualmente votate all'efficienza aerodinamica. In questo caso, trattandosi di un modello elettrico, il basso Cx si traduce in minori consumi di energia e, conseguentemente, maggiore autonomia.

La sportività di A6 Avant e-Tron Concept è ribadita dai cerchi in lega da 22 pollici, dagli sbalzi ridotti e dal ridotto sviluppo verticale. Nella vista laterale, l'auto appare solida e rassicurante quasi fosse ricavata da un unico blocco. La curvatura dinamica del tetto è in stile tipicamente Avant, così come i montanti C inclinati e i passaruota muscolosi che enfatizzano la generosa impronta a terra della vettura.

il frontale è caratterizzato dal single frame 'chiuso' (tipico dei modelli a batteria) ai cui lati spiccano le prese d'aria per il sistema di raffreddamento del powertrain, dell'accumulatore e dei freni. I proiettori - sottili bande luminose - si contraddistinguono per lo sviluppo in lunghezza, un dettaglio che enfatizza la linea slanciata della vettura.

La coda di A6 Avant e-Tron Concept è integralmente votata all'aerodinamica: allo spoiler al tetto, naturale prolungamento della linea di coda, si accompagna il generoso estrattore.

Entrambi gli elementi concorrono alla radicale riduzione delle turbolenze e a garantire elevati valori di deportanza.

Tra le molte novità di questa concept c'è il deciso passo in avanti nell'illuminazione, con funzioni cinematografiche e Oled tridimensionali che - in coda - creano animazioni di grande effetto, ad esempio nelle segnalazioni di cambio di direzione.

Audi A6 e-tron concept dispone di trazione integrale Quattro, nello specifico ottenuta con due motori elettrici che erogano complessivamente una potenza massima di 476 Cv e una coppia di 800 Nm. Lo schema dell'avantreno è a cinque bracci, mentre il retrotreno è multilink, con sospensioni sono di tipo pneumatico adattivo. La batteria di A6 Avant e-Tron Concept è caratterizzata da una tensione nominale di 800 Volt che consente la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW, valore che avvicina i tempi di rifornimento delle auto benzina e diesel. 10 minuti di 'energia' bastano per ripristinare quanto serve a percorrere circa 300 chilometri (Wltp) e in meno di 25 minuti la carica della batteria passa dal 5% all'80%.

Prematuro parlare di prestazioni, ma la Casa dei Quattro Anelli indica per il modello che arriverà nel 2024 - nella versione d'ingresso - un tempo inferiore a 7 secondi per scattare accelerano da 0 a 100 mentre le varianti top di gamma lo potranno fare ih meno di 4.