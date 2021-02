Ecco la nuova Volkswagen ID.6, il suv elettrico con 7 passeggeri

Cina - La Cina è vicina. E qui è stata svelata la nuova Volkswagen ID.6, l’ultimo modello appartenente alla famiglia ID. I più attenti fra gli automobilisti avranno notato che non è più possibile consfigurare, sul sito Volkswagen, una Passat berlina nuova. Mentre è ancora possibile farlo per la station.

La suv Volkswagen ID.6, così come le “cugine” ID.3 e ID.4, è stata ingegnerizzata sulla specifica piattaforma modulare MEB. Rispetto alla ID.4, i fari della ID.6 sono più grandi e anche il paraurti anteriore è stato rivisto nella forma. Leggermente differente anche il retro, che presenta una linea di cintura più piatta e un lunotto più grande. Il modello ha poi le maniglie delle portiere a filo.

La Volkswagen ID.6 misura 487 cm di lunghezza e ha un passo di 296 cm. Questo rende il nuovo crossover 29 cm più lungo della ID.4, con un passo maggiore di 19 cm. Grazie allo spazio in più, per la ID.6 sarà presente l’opzione dei sette posti.

Tecnicamente la Volkswagen ID.6 è spinta dallo stesso motore elettrico da 201 CV presente sulla ID.4. Più avanti potrebbe arrivare una versione a trazione integrale con due motori elettrici e 302 CV di potenza. Ancora non è stata dichiarata la potenza della batteria, anche se appare probabile l’utilizzo del taglio da 82 kWh impiegato dalla ID.4. Non è ancora chiaro se la Volkswagen ID.6 arriverà anche in Europa.