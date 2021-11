Fiat Nuova 127, torna l'auto amata dagli italiani

Nuova Fiat 127, dopo quasi 35 anni dalla pensione, la Casa torinese potrebbe reintrodurre, in chiave moderna, la nuova Fiat 127, mitica berlina 2 volumi di successo che negli anni ’70 ed ’80 ha venduto centinaia di migliaia di esemplari in Italia. Artefice del incredibile successo era la sua praticità e l’accessibilità a tutte le famiglie e proprio su questi due fondamenti si potrebbe basare il nuovo modello.

La nuova Fiat 127 potrebbe nascere come vettura 100 % elettrica, rispondendo così sia alle normative europee anti inquinamento che alla forte impennata di richieste sul mercato.

Al momento del lancio potrebbe essere proposta con un’unica motorizzazione. Il propulsore sarebbe montato all’anteriore e dovrebbe essere capace di erogare 95 CV. La batteria agli ioni di litio potrebbe essere quella da 23,8 kWh, già presente al momento in gamma, che dovrebbe garantire alla 127 circa 200 km di autonomia. Una percorrenza più che sufficiente se la si acquista per un uso prettamente cittadino.

Questa soluzione garantirebbe alla Fiat 127 di coprire lo 0-100 in circa 9 secondi e di raggiungere una velocità massima autolimitata di 135 km/h. Prestazioni di certo non brillanti ed entusiasmanti ma sicuramente di tutto rispetto per una vettura di questo tipo.

La possibile nuova 127 si ispiri alla Honda e. Tuttavia rispetto la piccola giapponese la Fiat andrebbe dritta al sodo, eliminando fronzoli come ad esempio gli specchietti a telecamera. Anche le maniglie potrebbero essere tradizionali e non a scomparsa a dispetto del render. Questi sono solo alcuni dei piccoli accorgimenti che il gruppo Stellantis potrebbe apportare, con il fine comune di limare quanto più i costi. Ne conseguirebbe così un prezzo competitivo che potrebbe aggirarsi intorno ai 20.500 €.

Il render (non ufficiale) di questa nuova Fiat 127 è stato realizzato del designer Kleber Silva.