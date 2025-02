Ford Capri, il Suv coupè elettrico con 600 km di autonomia

Mustang, Puma, Capri.

Ford scopre il fascino di un passato che trasmette ancora emozioni e lo fa con un nuovo Suv coupè che riprende il nome e la linea della gloriosa Capri, la coupè che faceva girare la testa negli anni Settanta portando un po’ d’aria americana in Europa.

Il fatto nuovo, oltre a una altezza da terra decisamente aumentata, è la circostanza si tratta di un’auto elettrica.

L’auto nasce sulla stessa piattaforma MEB della Explorer con cui condivide gli interni, eccezion fatta per alcuni dettagli, e le batterie.

Più lunga di dodici centimetri rispetto alla sorella minore Explorer, la Capri misura 4 metri e 62 centimetri, è alta 1,63, larga 1,87, con un passo da 2 metri e 76 cm, e si distingue per la linea più sportiva caratterizzata dal montante C inclinato sulla coda e la forma curva a rientrare del finestrino posteriore.

Il bagagliaio è più capiente di 100 litri rispetto alla Explorer, ha infatti una capienza di 572 centimetri cubici, che diventano 1510 centimetri cubici abbattendo i sedili. Ci sono due pozzetti nel vano bagagli, con un cestino asportabile, le cinghie reggi-valigie e il portasci. Il portellone è ad apertura elettroattuata.

La nuova Capri ha molti richiami alla vita precedente: oltre alla linea spiovente, i quattro fari tondeggianti davanti (full led, ma anche led matrix dinamici sulla versione Premium) e la citazione della fascia scura che unisce le luci posteriori, il volante ha un anello metallico nella razza inferiore che fa il verso agli sterzi degli anni Settanta.

Pur avendo lo stesso motore della Explorer la Capri ha una maggiore autonomia: a fronte di 286 cavalli e 77 kWh l’auto in prova fa 630 chilometri con un pieno.

La velocità di ricarica in DC arriva a 135 kW per il modello da 286 CV in prova, in mezz’ora si ricarica l’80% della capacità delle batterie.

Gli interni

La Capri condivide gli interni con la Explorer, eccezion fatta per la razza inferiore dello sterzo, come detto in precedenza e il battitacco con il nome dell’auto. I sedili hanno una sagoma sportiva con pelle Sensico e una trama a diamante nello schienale della seduta; sono comandanti elettricamente, riscaldabili e ventilabili. Il quadro strumenti è essenziale e minimalista, misura 5 pollici, ed è affiancato da un head up display proiettato sul parabrezza. La parte del leone la fa però il grande display da 14,6 pollici, scalabile grazie a una sorta di slitta posteriore e capace di coprire un capiente vano chiamato “My private locker”.

Dietro il display, vi è anche un martelletto per rompere i vetri in caso di incidente.

Il cruscotto è sormontato dalla sound bar con dieci altoparlanti della prestigiosa Bang & Olufsen mentre lo sterzo è squadrato con comandi capacitivi concentrati sulle due razze laterali.

Dal display centrale, dalla grafica rapida al tocco, è possibile accedere alle impostazioni sulla velocità della ricarica elettrica, al sistema di assistenza alla guida, all’attivazione degli Adas, alla scelta delle modalità di guida: Eco, Sport, Normal, Individual. Vi è ovviamente l’Android auto e l’Apple Carplay wireless.

La leva del cambio è all’americana come nella Explorer e prevede la modalità Brake, che accentua la frenata rigenerativa facendo decelerare l'auto fino a 5-6 km/h.

Sul tunnel centrale vi sono due postazioni per il telefono cellulare, di cui una con ricarica wireless, oltre a due prese di ricarica Usb di tipo C (altre due sono a disposizione dei passeggeri posteriori). Risalendo il tunnel verso lo schienale si trova un pozzetto da 17 litri sotto il bracciolo, chiamato da Ford “mega consolle”.

Gli alzacristalli hanno il comando Rear, per cui è possibile selezionare i vetri anteriori o quelli posteriori in maniera alternativa. Il tetto è trasparente panoramico fisso. I sedili posteriori sono molto abitabili e riescono a ospitare fino a tre passeggeri grazie alla circostanza che non vi è il tunnel centrale della trasmissione sul pavimento.

Come è alla guida

La cosa che sorprende di più alla guida della Ford Capri è lo sterzo. L’auto ha infatti il miglior raggio di sterzata della categoria. Non si tratta tuttavia di un’auto sportiva ma di un’auto turistica del peso di duemila chili ben ripartiti.

Gli uomini della Ford hanno irrigidito l’assetto e abbassato leggermente il corpo vettura (-2 centimetri) rispetto alla Explorer.

I modelli

Per ora le versioni sono due, entrambe denominate extended range una a motore singolo posteriore da 286 CV con batteria da 77 kWh netti e una bimotore da 340 CV e 79 kWh. A breve arriverà anche una standard range da 52 kWh con motore singolo da 170 CV. Le autonomie delle extended range stanno tra i 590 e i 630 km circa, mentre la ricarica prevede l’on board charger da 11 kW, mentre alle colonnine più veloci la versione meno potente fa il pieno a 135 kW, con la 340 CV che arriva a 185.

L’auto in prova è visionabile presso gli autosaloni Ford Sergio Tumino di Ragusa e Siracusa.

Capri è in promozione a partire da 37.750 euro con una rata Idea Ford da 365 euro.