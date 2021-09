Giuseppe Cartia, storia di un pilota da corsa. VIDEO

Torino - Giuseppe Cartia, papà sciclitano, è un pilota 22enne che ha debuttato su auto da competizione nel campionato italiano. Anni di kart per la formazione base, poi pilota della Squadra Corse del Politecnico di Torino (ha studiato ingegneria dell'autoveicolo), collaudatore di una supercar elettrica giapponese (Aspark Owl), quest'anno pilota ufficiale della Squadra Corse di Alex Caffi (ex pilota di Formula 1). Recentemente Caffi gli ha dato anche l'opportunità di alcuni test, con risultati interessanti, su vettura Nascar.

A lui è dedicato un cortometraggio girato da uno studio di Torino per la serie Art of Work. E' stato girato a Imola in maggio.