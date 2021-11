Happy Days, all'asta la moto originale di Fonzie. FOTO. VIDEO

Torna in vendita dopo un decennio la Triumph TR5 originale di Fonzie.

Una delle motociclette più iconiche della storia della televisione, ovvero quella utilizzata dal personaggio di Arthur Fonzarelli nel celebre telefilm 'Happy Days', è infatti diventata oggetto di una nuova asta. La Triumph in questione, che nell'immaginario collettivo è associata alla figura dell'attore Henry Winkler e al suo giubbotto in pelle, è riconoscibile grazie alle sue personalizzazioni.

La Triumph era stata costruita su misura per il personaggio di Fonzie e a realizzarla ci aveva pensato Bud Ekins, un leggendario stuntman di Hollywood, pilota di fuoristrada in pensione e amico intimo di Steve Mcqueen. Quando Ekins fu incaricato di fornire una motocicletta al ribelle Arthur Fonzarelli per 'Happy Days', il pilota pensò a qualcosa di conveniente e che Fonzie avrebbe potuto comprare di seconda mano, proprio come la TR5 del 1949. In tutto, sono state costruite tre moto identiche, con tanto di manubrio, sella e parafanghi personalizzati.

Tutte e tre queste motociclette furono utilizzate durante le riprese e rimasero di proprietà di Bud Ekins, che le affittò alla casa di produzione. Una volta terminate le riprese, due delle moto sono misteriosamente scomparse. L'altra, invece, ha avuto diversi proprietari, fino ad arrivare alla nuova vendita di oggi con l'asta di Bonhams, con una base di partenza tra gli 80 e i 120 mila dollari.