Hyundai arriva a Ragusa con Hyblea Auto!

Ragusa - Vorresti acquistare una nuova Hyundai? O forse preferiresti un Leasing oppure un Noleggio a Lungo Termine? Lo Staff di HYBLEA AUTO è pronto a venire incontro ad ogni vostra esigenza, personale o aziendale. Non temete, a Ragusa Hyblea Auto è anche Riparatore Autorizzato Hyundai e opera anche la vendita di ricambi originali.



Per il tagliando, gli interventi di manutenzione e per l’acquisto di accessori si può contattare un TEAM qualificato, pronto a supportarre l'automobilista in ogni sua scelta. Quello che cercate è invece un’auto usata o a km0? Nello showroom di Ragusa è a disposizione un vasto parco auto dove si può acquistare un usato sicuro. Hylbea Auto si impegna infatti a esaminare scrupolosamente ogni auto per verificare il suo corretto funzionamento. Per i contatti telefonici basta fare lo 0932 621212 o si può compilare il form per prenotare un test drive gratuito.

I consulenti di Hyblea Auto sono a Ragusa, Strada Provinciale 25 Ragusa - Marina, KM 4,75. www.hybleauto.com.