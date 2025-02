Hyundai Inster, il City-SUV compatto a zero emissioni, porte aperte a Ragusa e Siracusa

Ragusa - Hyundai continua la sua rivoluzione elettrica con l’arrivo in Italia della nuova Hyundai Inster, il City-SUV compatto a zero emissioni che unisce tecnologia avanzata, design moderno e massima efficienza.

Progettata per la mobilità urbana e oltre, Inster si distingue per la sua versatilità, autonomia estesa e dotazioni all’avanguardia.

Un design moderno e compatto

Hyundai Inster si fa notare per il suo look innovativo, caratterizzato da linee dinamiche e proporzioni compatte, ideali per affrontare il traffico cittadino con agilità. I fari full LED e la firma luminosa distintiva conferiscono un aspetto futuristico, mentre gli interni spaziosi e ben rifiniti offrono comfort e praticità in ogni viaggio.

Autonomia e prestazioni elettriche

Grazie alla sua avanzata tecnologia elettrica, Hyundai Inster offre un’autonomia elevata che permette di affrontare sia la guida quotidiana sia i viaggi più lunghi senza preoccupazioni.

La ricarica rapida garantisce tempi ridotti per tornare subito su strada, rendendo Inster la scelta perfetta per chi cerca un’auto elettrica efficiente e accessibile.

Tecnologia e connettività

All’interno, Hyundai Inster è equipaggiata con un sistema infotainment di ultima generazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per un’esperienza di guida sempre connessa. Il cruscotto digitale e i comandi intuitivi permettono un’interazione semplice e immediata con tutte le funzionalità del veicolo.

Sicurezza ai massimi livelli

Hyundai pone sempre grande attenzione alla sicurezza, e Inster non fa eccezione. Il SUV compatto è dotato di un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’angolo cieco, per garantire la massima protezione a conducente e passeggeri.

Porte aperte per scoprire Hyundai Inster

Il debutto ufficiale di Hyundai Inster in Italia è previsto per il 22 e 23 Febbraio, e cosi sarà anche nelle nostre concessionarie, con un evento di Porte Aperte, a Ragusa e Siracusa.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire dal vivo tutte le caratteristiche di questo nuovo City-SUV elettrico e prenotare con noi un test drive esclusivo.

Ti aspettiamo nei nostri showroom per vivere l’innovazione Hyundai da vicino!