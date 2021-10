Ineos, si scrive Grenadier, si legge Defender. VIDEO

Ineos, si scrive Grenadier, si legge Defender. Anche se prende il proprio nome da un pub, il pub londinese The Grenadier. La Grenadier, la 4x4 dura e pura realizzata dalla Ineos, sarà commercializzata a partire dal luglio prossimo. E, ora, si è alzato pure il velo sul prezzo, che dovrebbe partire da 60.500 euro (Iva inclusa, tasse e messa su strada escluse). Per la fuoristrada saranno previste l’omologazione M1, come vettura a cinque posti, e quella N1, come autocarro, che sarà offerto in versione a due o cinque posti.

L'Ineos Grenadier è candidato come erede del Defender, è un fuoristrada 4×4 completamente nuovo, duro e puro come il Wrangler, realizzato con i migliori componenti presenti sul mercato costruito su un vero telaio a longheroni ed assali rigidi per le ruote. Telaio e longheroni vengono realizzati dalla Gestamp una multinazionale spagnola che produce componenti Automotive, mentre l’italiana Carraro di Padova si occuperà degli assali rigidi.

La tedesca ZF fornisce oltre gli ammortizzatori, soprattutto l’ottimo cambio automatico a otto rapporti, che verrà accoppiato al propulsore BMW 3.0 litri diesel o benzina a 6 cilindri. Alla austriaca Magna Steyr (famosa per il Mercedes-Benz Classe G) è affidata l’ingegnerizzazione del mezzo e la messa a punto delle sospensioni. Infine il l’assemblaggio del Grenadier verrà svolto nello stabilimento “Smartville” della Mercedes in Francia a Hambach, recentemente acquisito dalla Ineos, dove avverrà anche tutta la produzione.

La lunghezza per entrambe le versioni non dovrebbe superare i 5 metri, mentre il passo sarà di 115 e 127 pollici ovvero 2,92 e 3,22 metri. Avranno una portata di 1 tonnellata e una capacità di rimorchiare fino a 3,5 tonnellate. La trazione è solo integrale di tipo permanente con differenziali bloccabili e abbinata esclusivamente al cambio automatico con ridotte.

A bordo sono incluse tecnologie moderne. Si può accedere al sistema di Infotainment tramite uno schermo touchscreen da 12,3″ o usando una manopola sul tunnel centrale. L’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto consente di usate il sistema di navigazione dello smartphone. Il sistema Pathfinder di navigazione fuoristrada permette invece di programmare, seguire e registrare l’itinerario attraverso waypoints, punti di passaggio definiti da longitudine, latitudine e altitudine, dove non vi sono strade o percorsi tracciati.

Grenadier 4×4 cinque porte e pick-up

Inizialmente il Grenadier verrà commercializzato in versione 5 porte wagon e pick-up con passo leggermente più lungo, ma le possibilità sono infinite e non sono escluse ulteriori varianti come quella 3 porte. Non è invece prevista l’alimentazione ibrida. E’ possibile prenotare Ineos Grenadier dal 14 ottobre 2021, mentre le prime consegne iniziano dal mese di luglio 2022. Definiti anche i prezzi che partono da 60.500 euro (Iva inclusa, tasse e messa su strada escluse).

Ineos Grenadier, l’idea ispirata dal Defender con telaio a longheroni ed assali rigidi

L’idea del nuovo fuoristrada Ineos Grenadier nasce nel 2017 in Inghilterra, presso il pub Grenadier, da cui questo mezzo 4×4 prende il nome a seguito di un sondaggio online. Infatti l’imprenditore britannico Jim Ratcliffe, ingegnere chimico e presidente della società petrolchimica Ineos, a seguito di alcune chiacchierate insieme ad alcuni amici presso lo storico pub, ha deciso di intraprendere il progetto di un fuoristrada moderno ma basato su uno schema semplice e collaudato ovvero telaio a longheroni con assali rigidi.

Fonda così la Ineos Automotive, con a capo Dirk Heilmann e Mark Tennant come Direttore Commerciale, forte dei suoi 25 anni di esperienza nel settore automobilistico. L’obiettivo è quello di realizzare un veicolo 4×4 concepito per andare contro il trend dei suv lussuosi, che deve essere un “Good offroader”, ovvero un buon fuoristrada, con ottime caratteristiche di robustezza e affidabilità.

L’ispirazione deriva dalla semplicità meccanica della Willys Jeep del 1940, dove tutto è funzionale per il lavoro che deve svolgere il veicolo, ma è evidente anche il forte richiamo nostalgico al Land Rover Defender, un’icona del fuoristrada tanto caro agli inglesi così come ai fuoristradisti di tutto il mondo.