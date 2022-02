La Ferrari color Rosso Taormina ispirata al fuoco dell'Etna. FOTO

Maranello, Modena - Rosso Taormina, come il rosso della lava dell'Etna. E' possibile acquistare una Ferrari “Rosso Taormina”, colore particolare ispirato al fuoco dell'Etna che è spesso possibile ammirare, magari nelle belle serate estive, dal famoso squarcio del Teatro Antico. È questo il risultato del programma di personalizzazione “Tailor Made” che permette di rendere ogni Ferrari un esemplare unico al mondo. Adesso è stata resa nota una possibilità di allestimento della "SF90 Stradale" che si caratterizza dalla vermiglia carrozzeria ispirata, appunto, al colore terroso delle pendici del vulcano. L'aggressivo colore sarà utilizzato anche da pinze dei freni e abitacolo con sedili ad alto contenimento in fibra di carbonio rifiniti, neanche a dirlo, sempre in rosso, così come tunnel centrale e altri componenti della plancia.

È, al momento, possibile ammirare questa “freccia stradale” solo in alcuni rendering. Questi sono il segno tangibile delle tante possibilità che possono essere scelte dai facoltosi clienti in pieno stile custom. Al momento nella fiancate del bolide compare, anche, il numero 39 e più in basso una piccola bandiera degli Stati Uniti. È questo il frutto di uno speciale evento che si è svolto proprio in Sicilia.

A settembre dello scorso anno si è tenuto il “Ferrari Cavalcade”, uno speciale tour durante il quale i proprietari di un'auto della casa di Maranello si sono divertiti insieme sulle splendide strade isolane. Com'è noto la cittadina turistica è stata scelta, appunto, come base logistica dell'iniziativa. In sostanza si è partiti, quasi ogni giorno, da Taormina per effettuare dei raid turistici. Si sono registrate, ad esempio, soste a Catania, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Giardini Naxos ed Acireale.

Non sono mancati appuntamenti enogastronomici e naturalistici come quello tenutosi alle gole dell'Alcantara. La Ferrari ha colorato di rosso anche il Teatro antico, allestendo, per i partecipanti, numerosi tavoli dove è stata servita una cena a base di pesce ed al profumo di astice alla presenza del presidente John Elkan.

Una livrea passionale, quindi, che evoca la Sicilia, l’Etna e omaggia il decimo anniversario della Ferrari Cavalcade, il tour dedicato a clienti delle Rosse più speciali, che proprio nel 2021 hanno potuto gustarsi le bellezze ineguagliabili della Trinacria.