La “locomotiva” ibrida dei pompieri siciliani FOTO VIDEO

Messina - Il “bimodale” è uno speciale automezzo, che consente interventi dentro gallerie ferroviarie molto lunghe: della trentina di esemplari acquistati dalla RFI e assegnati ai vigili del fuoco di tutta Italia, uno è al Comando di Messina, che ha un tunnel di oltre 10 km.

Il Mercedes Arocs, dotato all’interno di sistema air line di auto protezione, ha una trazione tradizionale su gomma e un’altra ausiliaria su rotaia: il personale autista ha seguito un corso di formazione, per la sua conduzione in situazioni di emergenza per incendio con presenza di passeggeri.