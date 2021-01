La Tesla abbassa il prezzo della Model 3 a 38 mila euro e spacca il mercato

Novità clamorosa qualche giorno fa nel configuratore di Tesla aggiornato, che ha abbassa ancora i prezzi, in particolare di Model 3, che ora diventa un modello spacca mercato.

Scegliendo il colore di serie e senza optional, ora la Standard Range Plus parte da 47.900 euro, praticamente il vecchio prezzo con incentivi già applicati, ma in questo caso ancora da scalare. Ed infatti il configuratore propone il costo chiavi in mano di 42.750 euro, ovvero con i 6.000 euro (senza rottamazione) statali già scalati.

La Long Range diventa un modello estremamente appetibile, perché ora al vecchio prezzo della SR+ offre 580 km di autonomia a partire da 53.990 euro, sempre con incentivi ancora da scalare eventualmente. Addirittura il modello Performance, con cerchi da 20", velocità massima di 261 km/h, dettagli in carbonio, freni sportivi e accelerazione da 0 a 100 in 3,3 secondi, ora rientra negli incentivi italiani, con un prezzo base di 60.990 euro. Significa potersi portare a casa il modello top a circa 50.000 euro, avendo una vecchia vettura da rottamare. Ed inoltre tutti i modelli hanno ovviamente tutte le novità, come nuovi cerchi, nuovi interni, pompa di calore e portellone elettrico.

Questa mossa inaspettata è uno schiaffo alla concorrenza, che ora sarà costretta a rivedere la propria politica dei prezzi, poiché non più competitivi.

Prima di questo cambio, il prezzo delle tre versioni della Model 3 era 50.990 euro per la Standard Range Plus, 57.920 euro per la Long Range, 65.490 euro per la Performance. Si applicavano i diversi ecoincentivi (solo su Standard e Long Range) di 4.000 euro incluso il contributo statale Ecobonus, di 1.000 incluso il contributo statale legge 30 Dicembre 2020 n. 178 e di 1.000 + IVA incluso sconto venditore legge 30 Dicembre 2020 n. 178.

Oggi i prezzi sono scesi parecchio, la versione Performance per la prima volta entra a far parte degli incentivi, poiché il suo prezzo è sceso sotto al limite di 61.000 euro con IVA. Così i nuovi prezzi con ecoincentivo, si sono abbassati a 42.750 euro per la Standard Range, 48.750 euro per la Long Range e 55.750 euro per la Performance. In caso di rottamazione il prezzo può beneficiare di ulteriore ribasso.