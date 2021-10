Lamborghini Urus, il nuovo VIDEO sull'Etna

Taormina - L'anima di una supersportiva e le funzionalità di un Suv, sono queste le caratteristiche della nuova Lamborghini Urus. Provata sulle vette dell'Etna, il vulcano siciliano, questa dà prova della sua ergonomia ed efficienza, che la differenziano dagli altri fuoristrada.

Per testare le potenzialità del veicolo, la casa automobilistica ha lanciato "l'Esperienza Dinamica Terra", per permettere ai curiosi di sperimentare il veicolo e provarne le potenzialità. In grado di affrontare qualsiasi terreno, dall'asfalto alla sabbia, passando per sentieri sterrati, il "super Suv" ha sei modalità di guida disponibili, - strada, sport, corsa, terra, sabbia e neve-, e il cambio automatico ad otto marce.

Modalità che rappresentano il punto di forza della macchina, che si differenzia per la sua facilità di guida. Meccanica e tecnologia si fondono per permettere a chiunque, anche ai conducenti neofiti, di mettersi al volante. Con l'aspetto di una supersportiva di lusso, la macchina si riconosce proprio per alcuni dettagli Lamborghini, come gli elementi a “Y” ed esagonali, il cofano anteriore con cupola centrale e le linee che si intersecano sul cofano posteriore. Il nuovo VIDEO.