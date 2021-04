Lada Granta, il camper a 12.800 euro. VIDEO

Si chiama Lada Granta, è russo, ha un prezzo di partenza di 12.800 euro, e lo costruisce appunto Lada, in collaborazione con Lux-Form che è un tuner locale. Il brand russo ha una lunga tradizione in vetture economiche ma sta cambiando marcia: in gennaio è uscita la Niva Travel, che eredita la visione spartana del popolare off-road degli Anni 70, proiettandolo nella tendenza attuale dei Suv. Sempre con un occhio al portafoglio.

Ovviamente gli spazi interni sono contenuti, ma la progettazione funzionale li rende ben distribuiti e molto vivibili. La cabina misura 2,17 m di lunghezza, 1,58 m di larghezza e 1,64 m di altezza. La cucina è completa di lavello ed ha un frigorifero da 60 litri, una stufa a gas e diversi armadietti per riporre comodamente qualsiasi cosa serva per il viaggio. Il serbatoio d’acqua contiene 70 litri con una riserva di 45 litri. Il layout prevede un mini soggiorno, la camera da letto nella cabina superiore, un piccolo wc. L’ambiente è illuminato dalle ampie finestre che lo rendono sorprendentemente luminoso e c’è la possibilità di avere un letto supplementare. Del resto, Lada ha previsto un’ampia lista di optional che, utilizzata al completo, può portare a 25.000 euro il prezzo del Lada Granta.



Per ora in Italia non è ancora disponibile.