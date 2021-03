Land Rover: il Defender fa 90

Ragusa – Atteso, anzi, sospirato.

Il Land Rover Defender 90 è arrivato nelle concessionarie, e offre ai fuoristradisti la possibilità di accedere a un modello più corto e contenuto rispetto all’imponente 110 (qui la nostra prova su strada).

Chiariamo subito per chi non è dentro la storia di questa auto iconica. Esistono da sempre due modelli del Defender: quello a cinque porte, a passo lungo, con una distanza di 110 pollici tra la ruota anteriore e quella posteriore, e quello a passo corto, il 90 appunto, tre porte, con portellone incernierato e ruota di scorta posteriore, che riduce la lunghezza del fuoristrada a 4 metri e 50.

Fuoristrada, dicevamo. Perché a dispetto delle polemiche di alcuni puristi che temono che il nuovo Defender abbia tradito i valori del modello che per 50 anni ha solcato guadi e fiumi, quest’auto è un fuoristrada duro e puro, declinabile anche come un Suv, con una indice di personalizzazione molto alto, come un abito sartoriale.

Il gioco di luci e di volumi del Defender fa di questo Land Rover un diamante che brilla di luce propria nelle strade urbane ed extraurbane, dove con ogni probabilità sarà più usato, a dispetto della sua indole Western.

L’auto ha una altezza minima da terra di 216 millimetri e si alza in cinque secondi di ulteriori 145 millimetri, raggiungendo la ragguardevole altezza di 361 millimetri.

Il modello in prova, concesso dalla Land Rover Ragusa di Sergio Tumino, è il 3000, 249 cavalli, con sei cilindri in linea. Motore silenzioso, mild-hybrid a 48 volt, capace di tripla cavalleria. Si può optare infatti per il 300 cavalli, per il 249, come nel nostro caso, e per il 200 cavalli, che, è bene dirlo, sia nel Defender 90 che nel Defender 110, permette di immatricolarla come autocarro.

Che non si tratti di un banale Suv è dimostrato dal fatto che la trazione integrale qui è permanente, e non è on demand, ha le marce ridotte, inseribili con un tasto sulla consolle centrale, e ha una ripartizione della trazione in funzione della guida. Esempio: in autostrada il Defender viaggia con trazione solo posteriore, su strada, con guida sportiva, la trazione sarà sbilanciata sul posteriore, mentre in fuoristrada vale la regola del cinquanta per cento della trazione sull’anteriore e del cinquanta sul posteriore.

Il cambio è automatico a 8 marce, la scocca portante è integrale in alluminio, e permette di applicare la sospensione più pregiata, il quadrilatero articolato sull’anteriore, mentre dietro la sospensione è un multilink a 4 leve e mezzo. Le molle pneumatiche permettono di variare l’altezza da terra, come detto, di 145 millimetri.

Dicevamo del motore, un sei cilindri in linea, la soluzione migliore per azzerare le vibrazioni, un bel biturbo con una turbina piccola per avere immediatamente la sovralimentazione a bassi regimi, e una turbina più grande per avere la potenza quando si spinge in alto.

Questo gigante, alto un metro e 97 centimetri, passa da 0 a 100 km all’ora in 8 secondi, è lungo 44 centimetri in meno della sorella maggiore, ha un bagagliaio di 185 litri anziché i 450 del modello 110, misura che aumenta abbattendo i sedili posteriori.

Il nuovo Defender raggiunge la velocità massima di 206 Km/h, ha uno sterzo preciso, diretto, e consuma il giusto. Fa 10 chilometri al litro, onesto per un’auto di questa stazza, dimensioni e importanza.

Quanto ad abitabilità, il guidatore ha finalmente lo spazio per il braccio sinistro (nel vecchio Defender bisognava aprire il finestrino per poggiare il braccio!) e davanti lo spazio è abbondante, come dietro. Al divano posteriore si accede abbattendo i sedili davanti, che sono regolabili elettricamente.

La visuale dell’auto è favorita da un sistema di telecamere perimetrali che permettono di avere tutto sotto controllo, mentre in off road, grazie alla telecamera ClearSight, il cofano diventa trasparente e si può guardare dove mettiamo le ruote anteriore della macchina.

Tornando all’esterno della vettura, colpiscono per bellezza i gruppi ottici anteriori, e forse ancor più quelli posteriori, vere gemme a led, mentre le pedane a piastra sul cofano anteriore, utili per salire sopra la macchina ad esempio nel deserto, ribadiscono lo spirito country dell’auto.

Fra gli optional più curiosi, c’è la possibilità di richiedere il terzo posto anteriore, in sostituzione del vano portaoggetti. E qui apriamo il capitolo delle personalizzazioni. Attingendo ai pacchetti, e agli accessori, potete declinare il vostro Defender in mille soluzioni diverse, adatte alle vostre esigenze. E’ davvero difficile trovare un’auto più personalizzabile sul mercato.

Che cos’è il Defender 90?

Se volessimo dare una interpretazione originale diremmo che è una limuosine carrozzata per affrontare qualsiasi terreno. Che reinterpreta in chiave contemporanea lo spirito di Indiana Jones, offrendo al novello esploratore tante prese per alimentare i propri device e un sistema di checking dell’auto che si aggiorna a distanza con una semplice connessione a internet alla casa madre.

Confortevole, con possibilità di tetto bicolore rispetto alla carrozzeria, è un’auto che nasce da una grande ispirazione, basti citare la ruota di scorta posteriore a vista.

La cosa più figa?

Il sensore negli specchietti esterni che vi avvisa quando, guadando un fiume, siete arrivati al limite. E’ il Defender, bellezza.

Foto di Luigi Nifosì