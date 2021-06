Mi chiamo Cor Tauri e sono la nuova Lamborghini elettrica

Si chiamerà “Cor Tauri”, e sarà la stella più luminosa della costellazione del toro Lamborghini. Il primo accenno all’elettrificazione, finalizzata come è intuibile alle prestazioni, è la Lamborghini Sìan (nella foto). Ha un motore termico V12, mentre un motore elettrico a 48 volt, che sviluppa 34 cv, è stato inserito all’interno del cambio. Unità che, oltre a fungere da supporto a quella termica, si adopera nelle manovre a bassa velocità, come la retromarcia e il parcheggio. Per quanto concerne il sistema di accumulo dell’energia, anziché adottare una batteria agli ioni di litio, la Sián impiega un supercondensatore. Un vettura destinata ad una super élite di facoltosi appassionati.

Il futuro processo di elettrificazione è già in atto, è una strategia che in Lambo hanno denominato “Cor Tauri”. A guidare la transizione ibrida sarà un investimento epocale: oltre un miliardo e mezzo di euro in quattro anni, il più grande della storia di Lamborghini. Già nel 2023 verrà lanciata la prima sportiva di serie ibrida, ed entro la fine 2024 tutta la gamma sarà elettrificata. Il target interno che l’azienda inseguirà in questa fase prevede l’abbattimento del 50% delle emissioni di CO2 dall’inizio del 2025. Ovviamente non potrà mancare l’elettrico. Ma per questo bisognerà attendere la seconda parte del decennio.

Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini, annuncia: “Il piano di elettrificazione di Lamborghini è un cambio di rotta reso necessario da un contesto mutato radicalmente, in cui vogliamo dare il nostro contributo continuando a ridurre l’impatto ambientale attraverso progetti concreti”.

La prima elettrica? Nella seconda parte del decennio

Tre le fasi di Direzione Cor Tauri: si parte con la celebrazione delle tradizioni, ovvero del motore a combustione interna (2021-2022) attraverso la presentazione di modelli termici destinati a versioni che renderanno tributo alla storia del marchio. Già quest’anno l’azienda ha annunciato il lancio di due novità con propulsore V12. Ancor più importante la fase si transizione ibrida (entro fine 2024): nel 2023, infatti, Lamborghini presenterà il suo primo modello di serie ibrido ed entro fine 2024 tutta la gamma sarà elettrificata. Il target è l’abbattimento del 50% delle emissioni di anidride carbonica dall’inizio del 2025.

Per centrare l’obiettivo il Toro ha programmato un investimento da oltre 1,5 miliardi di euro stanziati in quattro anni, il più grande della storia di Lamborghini. La terza e ultima fase sarà anche quella più rivoluzionaria e coinciderà con l’esordio della prima Lambo 100% elettrica, che dovrebbe arrivare nella seconda metà del decennio. Propositi ambiziosi, che rendono merito al nome scelto per descriverli: Cor Tauri è la stella più luminosa della costellazione del Toro e “rappresenta la direzione di Lamborghini verso un futuro elettrificato, ma sempre fedele al cuore e anima del marchio”.