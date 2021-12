Mondo dell'auto in lutto, trovato morto Emanuele Sabatino, star social e TV

Pavia - Si è tolto la vita nella sua officina meccanica Emanuele Sabatino: la star del web noto come Ema Motorsport si è spenta improvvisamente a 45 anni. A darne la notizia è stata la moglie, i suoi tre figli e i meccanici con cui lavorava attraverso un comunicato diramato sui canali social. Emanuele Sabatino era diventato il meccanico più famoso d'Italia grazie al web.

Il famoso youtuber è stato trovato morto nella sua officina a Broni, in provincia di Pavia. I Carabinieri hanno confermato la notizia del decesso.

Questo il messaggio con cui il team di Emamotorsport ha voluto ricordare il compianto Emanuele Sabatino: "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi. La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante, il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio. Il suo sorriso e la sua vicinanza hanno saputo ristorarci ogni volta che abbiamo avuto bisogno".

Il meccanico, nato a Milano nel 1976, era diventato famoso grazie al suo canale Youtube (che conta ad oggi 269mila iscritti), alla sua pagina Facebook (seguita da oltre 700mila persone) e al suo profilo Instagram (seguito da più di 115mila follower) dove pubblicava video nei quali spiegava la meccanica e le componenti delle automobili. Molto amato dagli appassionati era diventato il meccanico social più seguito d'Italia. Recentemente era sbarcato anche in TV con due programmi sul canale MotorTrend: "In officina con Ema" e "Cortesie per l’auto", condotta da Vicky Piria. Inoltre ha anche scritto un libro interamente dedicato al mondo delle automobili dal titolo "Manuale di meccanica per invasati di motori".

Questo l'ultimo video, pubblicato ieri sui suoi canali social: