Nuova Range Rover incontra la cucina di Ettore Bocchia. VIDEO

Bellagio, Como - È online la prima puntata della miniserie web “Leader by Example”, che celebra il lancio della Nuova Range Rover con un vero e proprio “viaggio nella Leadership”.

Un percorso narrativo in 5 episodi, durante il quale Range Rover ci porterà a incontrare Ettore Bocchia, Alberto Galassi, Camilla Lunelli, Stefano Seletti e Michele Pontecorvo: esempi di Leadership autentica, che - come per Range Rover - non scaturisce solo dalla qualità e dall’esclusività, ma anche dai valori che esprime.

Ettore Bocchia, protagonista della prima puntata, è lo chef stellato più rivoluzionario della sua generazione. Un artista capace di elaborare e perfezionare emozioni fino a crearne di nuove – ma anche un professionista straordinario, in prima linea nella ricerca e nell’innovazione. Ettore Bocchia ha portato in cucina metodi e strumenti rivoluzionari, tanto da essere definito “uno scienziato prestato all’arte culinaria”.

L’eccellenza e la qualità come punti fissi di partenza. L’emozione come punto di arrivo. Nel mezzo, una curiosità instancabile, che crea conoscenza e la trasforma in gusto. Pioniere della cucina molecolare italiana, Ettore Bocchia è il “Leader by Emotion” di Range Rover per la sua capacità di partire da materiali eccellenti, e trarne sapori e sensazioni nuove.

ETTORE BOCCHIA, LEADER BY EMOTION

Dal 1993 al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, Ettore Bocchia è Executive Chef dei due ristoranti Mistral e La Goletta. Nel 2002, grazie agli studi fatti in collaborazione con il fisico Davide Cassi, ha creato il primo menù italiano di cucina molecolare. Ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2004.

La sua cucina si evolve nella continua ricerca dell’eccellenza e del benessere. Ha portato al livello di arte la capacità di elaborare e perfezionare emozioni, fino a crearne di nuove. Per questo è stato scelto come “Leader by Emotion” che fa crescere la passione in chiunque si avvicini al suo mondo.