Parata di Ferrari per le strade siciliane VIDEO

Messina - Oltre 90 Ferrari, provenienti da tutto il mondo, sono da ieri sui Nebrodi per il "Ferrari Cavalcade 2021": in fondo, alcuni video girati dagli appassionati a bordo strada, lungo la sfilata dei bolidi da San Fratello fino a Sant’Agata Militello. Domani, martedì 7 settembre, la carovana del cavallino rampante partirà da Taormina per raggiungere Milazzo.