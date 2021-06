Per la prima volta una Lamborghini Urus a Ragusa

Ragusa - Gialla con strisce nere. Dici Lamborghini e pensi ad auto supersportive che gareggiano, sul filo dei millesimi, con le cugine, più anziane, Ferrari. Ma la Urus è un'altra cosa. E' il primo Suv della storia della casa di Sant'Agata Bolognese, che sovverte la regola per cui l'auto sportiva deve essere bassa, col posto guida attaccato alla strada.

A Ragusa è apparsa per la prima volta una Urus, e se ai più sprovveduti può apparire che come una Audi un po' eccentrica per il colore, chi sa e conosce, riconosce anche il purosangue da 225 mila euro (prezzo base) da 650 cavalli e motore quattromila V8. Il suo nome? E' quello di un toro, come sempre per le Lambo.